Журова: ISU хочет избавиться от конкуренции с сильными претендентами на медали

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) намеренно затягивает решение по нейтральному статусу для некоторых ведущих российских фигуристов, чтобы устранить серьезных соперников на международных турнирах.
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