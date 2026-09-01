Своими регулярно повторяющимися заявлениями о готовности к переговорам и приглашениями главаря киевского режима Владимира Зеленского в Москву российская сторона демонстрирует, что она не совсем правильно оценивает ситуацию.
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