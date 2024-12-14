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Конгрессмен уличил ФБР в утаивании информации о дронах в небе над Нью-Йорком

Конгрессмен уличил ФБР в утаивании информации о дронах в небе над Нью-Йорком

Общественность США требует от Федерального бюро расследований (ФБР) предоставить более подробную информацию о неизвестных беспилотниках, которые уже несколько недель наблюдают над жилыми кварталами в Нью-Йорке.

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