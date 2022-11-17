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В Кремле оценили сюжет об испугавшем Байдена мускулами российском операторе

В Кремле оценили сюжет об испугавшем Байдена мускулами российском операторе

Сюжет, в котором президент США Джо Байден испугался мускулов российского оператора Первого канала Юрия Шолмова и восхитился ими, характеризует участников ролика с положительной стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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