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ФАКТ О МИГРАНТАХ, СПОСОБНЫЙ ЛИШИТЬ ДАРА РЕЧИ. КАБАНОВ НЕ ВЫДЕРЖАЛ: "И НИКТО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛ?!"

ФАКТ О МИГРАНТАХ, СПОСОБНЫЙ ЛИШИТЬ ДАРА РЕЧИ. КАБАНОВ НЕ ВЫДЕРЖАЛ: "И НИКТО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛ?!"

Не отдали более 3 триллионов рублей: и это факт о мигрантах, способный лишить дара речи. Кабанов не выдержал, задав провокационный вопрос: "И никто об этом не знал?!".

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Лакейский хам в действии...
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12 мин.
Юрий Белов
Я всегда был против первобытных в нашем обществе . И чем дальше - тем труднее будет убедить меня в обратном . Никакая *лядь не убедит меня в о*уенной пользе мигров для нашей экономики . 95% припёршихся сюда портят воздух на рынках и *башут в поте лица в криминальных структурах , естественно не платя налоги . Зато социалку хапают и ртом и жопой .
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6 мин.
АШ
Анатолий Шадрин
И после этого они будут продолжать утверждать, что в мигрантах есть экономическая необходимость? А ведь это только на утаённых налогах! А ещё различные социальные льготы, которыми они пользуются на равне с коренным населением, бесплатное медобслуживание для всех и образование для их детей, выплата пенсий, даже если многие из них живут у себя на родине… Да мало ли ещё на чем они Россию грабят! Вся выгода от них для Путина, который таким образом пытается страну на плаву удержать и не допустить различных волнений, и для хитрожопых коммерсов, которые зарабатывают на всей этой «химии», связанной с использованием неучтенной рабочей силы. А для российских граждан в это же время пенсионный возраст поднимаю! Да на эти три триллиона в год можно всех пенсионеров прокормить!
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5 мин.
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