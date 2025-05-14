ФАКТ О МИГРАНТАХ, СПОСОБНЫЙ ЛИШИТЬ ДАРА РЕЧИ. КАБАНОВ НЕ ВЫДЕРЖАЛ: "И НИКТО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛ?!"

Я всегда был против первобытных в нашем обществе . И чем дальше - тем труднее будет убедить меня в обратном . Никакая *лядь не убедит меня в о*уенной пользе мигров для нашей экономики . 95% припёршихся сюда портят воздух на рынках и *башут в поте лица в криминальных структурах , естественно не платя налоги . Зато социалку хапают и ртом и жопой .

АШ

Анатолий Шадрин

И после этого они будут продолжать утверждать, что в мигрантах есть экономическая необходимость? А ведь это только на утаённых налогах! А ещё различные социальные льготы, которыми они пользуются на равне с коренным населением, бесплатное медобслуживание для всех и образование для их детей, выплата пенсий, даже если многие из них живут у себя на родине… Да мало ли ещё на чем они Россию грабят! Вся выгода от них для Путина, который таким образом пытается страну на плаву удержать и не допустить различных волнений, и для хитрожопых коммерсов, которые зарабатывают на всей этой «химии», связанной с использованием неучтенной рабочей силы. А для российских граждан в это же время пенсионный возраст поднимаю! Да на эти три триллиона в год можно всех пенсионеров прокормить!