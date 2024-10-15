РИАН: Расследование дела Блиновского приостановлено из-за его службы в зоне СВО

Расследование уголовного дела в отношении супруга блогера Елены Блиновской, Алексея, приостановлено в связи с его службой в зоне специальной военной операции, сообщил информированный источник РИА Новости.
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