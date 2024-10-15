Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Ордена , а не суд . Угнали тачку из вражеского государства . А Чехия сейчас враг . 😜🛺В Калининграде му...
  • Владимир Акулов
    Еле  нашел  на  карте  эту  микроскопическую  песчинку   Маврикию  !  Да,  очень  *важное*  назначение  Зейналовой!Зейналова вручила...
  • Eduard
    Всё это недоказано,Суд может доказать,а врать что угодно можно!Мбаппе пропал с р...

РИАН: Расследование дела Блиновского приостановлено из-за его службы в зоне СВО

РИАН: Расследование дела Блиновского приостановлено из-за его службы в зоне СВО

Расследование уголовного дела в отношении супруга блогера Елены Блиновской, Алексея, приостановлено в связи с его службой в зоне специальной военной операции, сообщил информированный источник РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Вначале отслужит потом отсидит.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх