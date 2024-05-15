Арест генерала Кузнецова подтвердил обновление Минобороны

Алексей Горшков Да уж - видишь этих дам в ОГРОМНЫХ званиях и думаешь: "Милая, а ты хоть капитаном-то была"? Лично я со лейтенанта-следака на "земле"( в РОВД) начал и майором на пенсию ушёл - так что службу более-менее знаю! По идее - есть такая должность, где дама с лейтенанта до генерала дослужиться реально может - пресс-атташе, подтверждение - генерал МВД Ирина Волк - она на самом деле лейтенантом была! Может, я какой-то "шовинист", но я ВСЕ ментовские службы, не работающие с жуликами - даже пресс-службу - "околовсяческими" считаю, они вполне могут состоять и из вольнонаёмных! А ведь на деле-то таких БОЛЬШИНСТВО - бухгалтеры, кадровики, тыловики, и т.д.,и т.п.! И все ведь ПРИ ПОГОНАХ !!! Это - в ментовке,в армии - наверняка ТАК ЖЕ !!!

Виталий Кирпиченко Между мнением общества и теми, кто принимает решение на основе законов, всегда есть несогласие. Убийцу -- насильника толпа готова растерзать, суд определяет 7 лет отсидки. Кто прав в определении наказания? Конечно, толпа! Но закон есть закон! В странах, где за вороувство отрубают руку или голову, воровства меньше. В России волю беспределу дал Ельцин, и его последователям это пришлось по нраву. Дожились до того, что вся "элита" заслуживает кары, а её нет. Презумпция невиновности перерастает в процессе разбирательства в лёгкую шалость. Сердюков с любовницей разворовал армию, а ему только упрёк в невнимательности. Отрубили бы головы -- не было бы иванова, кузнецова, петрова-сидорова, ворующих миллиарды, которые позарез нужны больным детям, инвалидам СВО, людям, подтопленных и сожжённых селений...