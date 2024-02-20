Гол Тарасенко и две передачи Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Тампу»

Никита Кучеров не смог набрать очки в матче регулярного чемпионата НХЛ. В Тампе (штат Флорида , США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз».
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