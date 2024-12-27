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Царьград

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Рейд на велокурьеров объявили в Москве

Рейд на велокурьеров объявили в Москве

Нарушающих правила велокурьеров будут ловить в столице с 27 по 29 декабря.В Москве с 27 по 29 декабря пройдёт рейд на велокурьеров.

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