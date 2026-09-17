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Проверена экологическая безопасность Ростовской АЭС

Проверена экологическая безопасность Ростовской АЭС

Экологическую безопасность Ростовской атомной станции подтвердили независимые эксперты. Об этом свидетельствуют результаты экологического тура Южного федерального университета с участием студентов и научных сотрудников.

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