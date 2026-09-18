Плющенко не унывает после дебюта сына в Анкаре: «Мы только в начале пути!»

В Анкаре сейчас кипят нешуточные страсти на юниорском этапе Гран-при. И среди всех участников особое внимание приковано к 13-летнему Александру Плющенко, который дебютировал на международной арене под флагом Азербайджана.
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