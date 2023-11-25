Депутат Новиков ответил на угрозу Киева уничтожить Крымской мост

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя угрозу со стороны Украины уничтожить Крымский мозг, заявил, что задача России - обеспечивать безопасность своих граждан.
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