По информации источников, в последние дни появилась сенсационная информация о том, что США выдали украинскому президенту Владимиру Зеленскому «черную метку», поставив цель — его ликвидация.
Черная метка выдана: Зеленского должны ликвидировать свои — приказ Вашингтона
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Валентин Щербаков
И чем быстрее грохнут Зеленского, тем быстрее наступит мир....
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14 час.
Алексей Горшков
Не жаль мне Зеленского, но я ему НЕ ЗАВИДУЮ !!! Он НЕ может НЕ осознавать, что его дни (не только, как политика, А ВООБЩЕ) сочтены... Единственный вариант сохранить ЖИЗНЬ - перебежать в ... Россию! У нас - мораторий на смертную казнь, до конца своих дней он будет в заключении - но ЖИЗНЬ сохранит! Его точно уберут "свои" - причём и вешать не будут, а просто подмешают в его порошок чего-нибудь...
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12 час.
александр бажан
Юля, Кличко Порошенко, Залужный ни чем не лучше Зеленского. Одна предлагала сбросить атомную бомбу на Россию, другой -дети Донбасса должны сидеть в подвалах.......... Их надо всех собрать и на площади повесить. Они к мирному соглашению(полной капитуляции) ни когда не придут. Россия поверила Минским соглашения и что вышло мы все видели................ Хохлам как и англосаксам верить нельзя.
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11 час.
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