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Сотрудники уголовного розыска задержали в Липецке троих подозреваемых в хищениях денежных средств у пенсионеров

В начале августа в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно городскими сыскными подразделениями задержаны трое подозреваемых в серии мошеннических действий в отношении пожилых людей – двое липчан и житель Тамбовской области.

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