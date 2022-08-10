Сотрудники уголовного розыска задержали в Липецке троих подозреваемых в хищениях денежных средств у пенсионеров

В начале августа в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно городскими сыскными подразделениями задержаны трое подозреваемых в серии мошеннических действий в отношении пожилых людей – двое липчан и житель Тамбовской области.