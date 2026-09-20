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Новости для Фанов

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Plastic Ono Band: как Джон Леннон разрушил миф и заново собрал себя

Plastic Ono Band: как Джон Леннон разрушил миф и заново собрал себя

Есть альбомы, которые просто слушают. А есть записи, которые проживают вместе с артистом — от первой ноты до последнего выдоха.

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