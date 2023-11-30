В Севастополе чиновники отказались помочь бездомному во время урагана

Севастопольские чиновники отказались помочь бездомному во время урагана. Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина приехал в город из Ставропольского края, но по какой-то причине остался без денег и возможности вернуться домой.
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