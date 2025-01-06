Мишустин поздравил патриарха Кирилла: Рождество и поддержка армии России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством, подчеркнув ключевую роль Русской Церкви в укреплении традиционных ценностей и поддержке граждан, участвующих в Специальной военной операции.
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