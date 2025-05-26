В трех районах Петербурга с 27 мая начнут ограничивать дорожное движение

Речь идёт о Колпинском, Красногвардейском и Приморском В Колпинском районе Петербурга с 28 мая по 11 июня ограничат движение транспорта по улице Труда в посёлке Петро-Славянка от Московской улицы до Тверской улицы, с закрытием сквозного проезда по Тверской улице в створе улицы Труда, сообщили сегодня в пресс-службе ГАТИ.