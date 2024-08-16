Мигрант Аладдин: Арбузные работы мне не подходят

Территория эгоцентризма ----Вы знаете, я не могу работать на арбузах, там надо находиться постоянно (оказывается, это в области, в Ровном), а я по закону не могу выезжать из нашего города более чем на две недели.
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