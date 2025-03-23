Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В РФС считают заявления о возвращении России в FIFA фантазиями

В РФС считают заявления о возвращении России в FIFA фантазиями

Заявления аргентинского журналиста Науэля Ланзона со ссылкой на якобы президента FIFA Джанни Инфантино о планах на возвращение российской сборной к международным соревнованиям - пока что просто фантазии, считает почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

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