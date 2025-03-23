В РФС считают заявления о возвращении России в FIFA фантазиями

Заявления аргентинского журналиста Науэля Ланзона со ссылкой на якобы президента FIFA Джанни Инфантино о планах на возвращение российской сборной к международным соревнованиям - пока что просто фантазии, считает почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии