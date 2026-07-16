Власти ХМАО запускают проект медсопровождения для беременных студенток

Власти Ханты-Мансийского автономного округа инициировали комплекс мер, направленных на повышение доступности медицинской помощи для студенток в период беременности, а также прорабатывают вопрос расширения параметров регионального семейного капитала.
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