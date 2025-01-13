Эксперты предостерегли от использования смартфона после пробуждения

Как сообщает агентство Independent, результаты исследований свидетельствуют об опасности такого утреннего ритуала, как просмотр лент постов в социальных сетях, так как эта привычка может приводить к негативным последствиям для мозга .
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