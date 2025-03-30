«Сигнал»: Житель Днепропетровской области продает в Сети тяжелый танк Т-10М

В Днепропетровской области выставлен на продажу танк Т-10М, владелец ищет покупателя. Житель Днепропетровской области, расположенной на Украине, решил необычным способом пополнить свои финансовые ресурсы, выставив на продажу танк Т-10М по цене 7,3 миллиона гривен (примерно 15 миллионов рублей).