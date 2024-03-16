Мурадов: Запад не признаёт референдум из-за срыва планов по военной базе в Крыму

Плевать на этот запад.плевать на их хотелки ,помните СССР ? Ни одна сука не смела пасть открыть ,вот вам и пример!

ВК

Владимир Курюкин

Я им говорю: дескать, так-то и так-то, мол, а если не так, значит, ложь. А они кричат: "А где факты, мол, факты, мол? Аргументы вынь и положь!" И хоть я совсем человек не воинственный, все-тки погожу, погляжу, а потом возьму аргумент свой единственный, выну и на них положу... Ю.Ким