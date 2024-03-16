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RT Russia

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Мурадов: Запад не признаёт референдум из-за срыва планов по военной базе в Крыму

Мурадов: Запад не признаёт референдум из-за срыва планов по военной базе в Крыму

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов заявил, что страны Запада отказываются признавать результаты референдума в Крыму и Севастополе о вхождении в состав России из-за срыва планов по вытеснению российского Черноморского флота из Севастополя и создания там своей военной базы.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Плевать на этот запад.плевать на их хотелки ,помните СССР ? Ни одна сука не смела пасть открыть ,вот вам и пример!
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20 час.
Владимир Курюкин
Юлий Ким
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17 час.
ВК
Владимир Курюкин
Я им говорю: дескать, так-то и так-то, мол, а если не так, значит, ложь. А они кричат: &quot;А где факты, мол, факты, мол? Аргументы вынь и положь!&quot; И хоть я совсем человек не воинственный, все-тки погожу, погляжу, а потом возьму аргумент свой единственный, выну и на них положу... Ю.Ким
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17 час.

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