Более 500 россиян застряли на круизном лайнере в Японии. «Привезут кучку нелегалов»

Более 500 россиян застряли на круизном лайнере в японском порту ЙокогамаКруизный лайнер Spectrum of the SeasVincent Yu/AP В японском порту Йокогама на круизном лайнере Spectrum of the Seas застряли более 500 россиян.
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