Спикер Нацсобрания Армении разразился гневной речью в адрес России: "Нас жёстко обманули"

Ален Симонян обвинил Россию в том, что она "кинула" Армению 10 июня председатель армянского парламента заявил, что Ереван якобы всегда себя вёл как преданный партнёр, однако этого не скажешь про Россию.
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