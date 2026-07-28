«Мой ребенок лишился детства»: Мать мальчика из Актау требует уголовного наказания врачей после тяжелых осложнений лечения зуба

Родители 9-летнего Нурадиля из Актау, который после лечения зуба перенес несколько сложных операций и лишился части нижней челюсти, считают дисциплинарное наказание врачей недостаточным и добиваются привлечения виновных к уголовной ответственности, передает inAktau.
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