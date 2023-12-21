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Закон, порядок, государство

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Следком проводит проверку по факту издевательств над школьником в Уссурийске

Следком проводит проверку по факту издевательств над школьником в Уссурийске

В Уссурийске по сообщению о совершении противоправных действий несовершеннолетних в отношении сверстника организовано проведение доследственной проверки, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на официальный канал СУ СК России по Приморскому краю.

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