Следком проводит проверку по факту издевательств над школьником в Уссурийске

В Уссурийске по сообщению о совершении противоправных действий несовершеннолетних в отношении сверстника организовано проведение доследственной проверки, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на официальный канал СУ СК России по Приморскому краю.
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