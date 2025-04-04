Трамп назвал приговор Марин Ле Пен примером охоты на ведьм

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что вынесенный французским судом приговор лидеру парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен является примером охоты на ведьм, и призвал освободить ее.
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