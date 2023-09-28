Генерал обвинил Вашингтон в повторении афганской ошибки на Украине

Власти США предоставляют поддержку Украине слишком поздно, что является повторением ошибок прошлого. Об этом заявил бывший начальник генштаба Афганистана Хайбатулла Ализай в беседе с порталом Cal Walters.
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