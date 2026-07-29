Нетаньяху в ходе встречи с Трампом «передумал» атаковать Иран В ходе нового обострения конфликта на Ближнем Востоке армия Израиля пока что не атакует Иран вместе .
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Нетаньяху в ходе встречи с Трампом «передумал» атаковать Иран В ходе нового обострения конфликта на Ближнем Востоке армия Израиля пока что не атакует Иран вместе .
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