СВО могла начаться в 2019 году, но была отложена: Генерал Гурулёв раскрыл причину

СВО могла начаться в 2019 году, но была отложена. Генерал Андрей Гурулёв раскрыл причину. По его мнению, отсрочка требовалась, чтобы успеть подготовиться тщательнее: "Тогда не было ни "Калибров", ни "Искандеров".
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