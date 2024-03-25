Школьницы из Алексеевского отличились на турнире по танцевальному спорту

Ученики школы №1539 в Алексеевском достойно выступили в официальных соревнованиях по танцевальному спорту города Москвы «Первый этап чемпионата и Первенства Москвы», которые завершились в Спортивном клубе «Чекалов Арена».
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