Обзор: Лишь каждое 20-е лечение, испытываемое на животных, одобряется для использования на людях

Исследования на животных часто считаются первым шагом в поиске новых лекарств и методов лечения заболеваний человека, но новый обзор показал, что лишь немногие из них на самом деле создают реальные методы лечения.
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