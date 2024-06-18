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Обзор: Лишь каждое 20-е лечение, испытываемое на животных, одобряется для использования на людях

Обзор: Лишь каждое 20-е лечение, испытываемое на животных, одобряется для использования на людях

Исследования на животных часто считаются первым шагом в поиске новых лекарств и методов лечения заболеваний человека, но новый обзор показал, что лишь немногие из них на самом деле создают реальные методы лечения.

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