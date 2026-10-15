Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не планирует покидать свой пост, несмотря на растущее внутреннее недовольство в правящей партии Христианско-демократическом союзе (ХДС).
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Упрямых баранов отправляют на шашлык. Так будет и с Мерцем.