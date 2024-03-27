Насколько выросла цена социальной сети Дональда Трампа

Биржевая стоимость компании Дональда Трампа Trump Media & Technology, которой принадлежит его социальная сеть под названием Truth Social, за первый день торгов выросла в полтора раза и достигла девяти миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters в понедельник, 26 марта.
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