ВСК предложила сенаторам включить страхование в Городскую цифровую среду

Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, выступила в Совете Федерации с докладом "Страхование — неотъемлемая часть комфортной и безопасной городской среды".
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