Archax объединяет фонды State Street и Fidelity

Партнер Ripple, Archax, попал в заголовки новостей, включив средства от State Street, Fidelity International и Legal & General Investment Management (LGIM) в свои токенизированные предложения реальных активов.
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