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За ужином — как современные нью-йоркцы поглощают свою еду

За ужином — как современные нью-йоркцы поглощают свою еду

За ужином — как современные нью-йоркцы поглощают свою еду 0 Люди ужинают по-разному: кто-то идет в кафе, кто-то не может есть без телевизора, кто-то жует пиццу, поглядывая в экран гаджета, а кто-то медитативно ужинает… в полдень.

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