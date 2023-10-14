За ужином — как современные нью-йоркцы поглощают свою еду 0 Люди ужинают по-разному: кто-то идет в кафе, кто-то не может есть без телевизора, кто-то жует пиццу, поглядывая в экран гаджета, а кто-то медитативно ужинает… в полдень.