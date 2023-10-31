Представлена Ferrari 499P Modificata

Ferrari 499P Modificata — улучшенная версия победного гоночного гиперкара для избранных клиентов. Спустя четыре месяца после того, как Ferrari одержала историческую победу в «24 часах Ле-Мана», итальянский автопроизводитель представил специальную версию выигравшего гонку 499 в качестве болида ограниченного выпуска.
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