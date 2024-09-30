Ольга Бузова прокомментировала конфликт с Ириной Салтыковой: «Ну кто ее помнит?»

Ольга Бузова на фестивале «Удачные песни» прокомментировала конфликт с Ириной Салтыковой. Звезда сказала, что съемки шоу, на котором случился скандал, состоялись несколько месяцев назад, а сама она таким вещам старается не придавать особого значения, поэтому уже забыла о произошедшем.
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