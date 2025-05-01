Опубликован приказ, запрещающий ходить в омские леса. За нарушение правил пожарной безопасности грозят штрафами до 800 тыс.
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Опубликован приказ, запрещающий ходить в омские леса. За нарушение правил пожарной безопасности грозят штрафами до 800 тыс.