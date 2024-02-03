Доллар подскочил после данных о зарплате

Доллар совершил рекордный скачок за две недели после мажорного отчета о занятости в США. Это вернуло главную валюту к уровням, которые наблюдались до декабрьского разворота Федеральной резервной системы, когда она намекнула на переход к смягчению денежной политики.
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