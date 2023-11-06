Минтюков вышел в лидеры сезона по очкам среди новичков НХЛ

Павел Минтюков обошел Конора Бедарда в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков НХЛ. В ночь на 6 ноября в Анахайме (штат Калифорния, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Анахайм Дакс» принимал «Вегас Голден Найтс».
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