У собаки больше прав, чем у гражданина Украины

Парень, который, судя по всему, сбежал с Украины, жалуется на факт отсутствия прав у украинцев. Он сравнил ветеринарный паспорт его собаки с документами громадян и пришёл к выводу, что у питомец более свободный: любимец может выехать куда угодно, а вот громадяне нет.