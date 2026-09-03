Власти Украины ведут себя как неадекватные люди с гранатой. Об этом заявил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
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