Губернатор Смоленской области вместе с президентом группы компаний «Мираторг» посетили новый зерносушильный комплекс в Рославльском округе

Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с президентом группы компаний «Мираторг» Виктором Линником посетили новый зерносушильный комплекс «Гореново» в Рославльском округе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым