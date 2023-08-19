ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Ну очень оскорбительная для иностранцев песня

Ну очень оскорбительная для иностранцев песня

Иностранцы и прочие краинцы требуют извинений от Шамана за песню "Я русский". Это такие огромные комплексы перед русскими надо полагать? Ого! Я даже польщена! Вот, оказывается, где собака зарыта! Вот, что они подсознательно (и безуспешно) всю историю хотят побороть! Певец Шаман, который исполнил песню" Я Русский" попал под шквал критики среди нерусских слушателей, а так же любителей музыки по всему миру.

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