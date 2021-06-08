Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько сахара содержится в готовом йогурте, даже если на нем написано, что он «натуральный»? На самом деле количество сахара в знакомых всем и популярных продуктах на полках супермаркетов поистине впечатляет.
Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько сахара содержится в готовом йогурте, даже если на нем написано, что он «натуральный»? На самом деле количество сахара в знакомых всем и популярных продуктах на полках супермаркетов поистине впечатляет.
Свежие комментарии