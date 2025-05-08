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Царьград

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Товарооборот России и США в марте достиг рекордных $573 млн

Товарооборот России и США в марте достиг рекордных $573 млн

Товарооборот между Россией и США в марте 2025 года увеличился в полтора раза, составив $573 млн. Импорт российских товаров достиг $523 млн, растя три месяца подряд.

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